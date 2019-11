Statistieken zondagduels in Eredivisie

Ajax pate vrijdagavond al drie punten bij PEC Zwolle (4-2) en PSV verspeelde zaterdagavond punten bij Sparta (2-2).

Zondag zijn de laatste vijf duels gespeeld. Alle ogen waren gericht op Feyenoord. De Rotterdammers wisten de wedstrijd onder trainer Dick Advocaat in winst om te zetten. Feyenoord versloeg VVV op het kunstgras in Venlo met 3-0. Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis scoorden in de eerste 33 minuten en in de blessuretijd benutte Berghuis ook nog een strafschop.

Programma zondag Eredivisie

FC Emmen - Vitesse 2-1

VVV-Venlo - Feyenoord 0-3

FC Utrecht - Fortuna Sittard 6-0

FC Groningen - Willem II 2-0

16:45 uur: ADO Den Haag - SC Heerenveen 1-1

