Bol probleemloos door naar de halve finale op 400 meter horden

De 22-jarige Bol is dit jaar ongeslagen op de 400 meter horden en is kanshebber op een medaille. Kort voordat ze afreisde naar de mondiale titelstrijd in de Verenigde Staten zegevierde ze nog overtuigend in de Diamond League van Stockholm in 52,27. Met die tijd staat ze tweede op de wereldranglijst van dit jaar.

De atlete die tot nog toe sneller was, is de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die vorig jaar naar het goud liep in Tokio. Zij liep in aanloop naar de WK tijdens de Amerikaanse kampioenschappen een wereldrecord van 51,41. In Eugene won zij ook met gemak haar serie in 53,95 en plaatste zich voor de halve finales. De Amerikaanse titelverdediger Dalilah Muhammad, in Tokio de winnares van olympisch zilver, bereikte de halve finales met 54,45.

Focus

„Ik liep in baan 8, dan zie je niemand voor je en kun je lekker je eigen race lopen en de baan een beetje voelen”, zei Bol kort na de finish. „Het was de bedoeling tot de achtste horde hard te lopen en dan de laatste twee horden rustig aan te doen, maar ik voelde me goed en begon na horde zeven al wat in te houden. Ik zag ook niemand toen ik naar links keek. Lekker om zo te beginnen.”

Bol had niet gekeken naar haar grote concurrente McLaughlin. „Nee, dat laat ik aan mijn coach over. Ik wil me vooral op mijn eigen races focussen. Ik weet hoe goed zij is en hoe groot haar talent is. Ik vind het heel leuk om straks in de finale tegen haar en Dalilah te lopen.”

Wereldrecord

Bol hoopt in die finale haar beste race ooit te lopen. „Een wereldrecord lopen is makkelijker gezegd dan gedaan. Sydney heeft het op 51,41 gezet en dat is superhard. Mijn beste tijd is 52,03, ik hoop dat ik in de finale in de 51 kan lopen. Maar ik ben er nu nog niet mee bezig. We gaan het straks meemaken in de finale, eerst komen nog de halve finales.”

De Amersfoortse had genoten van de ambiance in stadion Hayward Field, dat goed gevuld is. Bol is nog steeds niet gewend aan volle tribunes, omdat ze haar internationale doorbraak had in 2020, toen er vanwege corona geen publiek was. „Het is gaaf. Atletiek leeft hier enorm en ik voel me bevoorrecht dat ik deel uitmaak van de favorieten die voor zulk enthousiast publiek lopen.”