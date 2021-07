Max Verstappen niet bevreesd voor Britse fans: ’Italië lukte het ook om op Wembley te winnen’

Max Verstappen weet hoe het voelt om een Formule 1-race op Silverstone te winnen. In 2020 schrijft hij de 70th Anniversary Grand Prix op zijn naam. Ⓒ Foto Getty Images

SILVERSTONE - Op een uitverkocht Silverstone hoopt Max Verstappen opnieuw een tik uit te delen aan Lewis Hamilton. Het befaamde Engelse circuit geldt als de bakermat van de Formule 1. Ook voor de huidige WK-leider is zijn carrière in de autosport écht begonnen in Engeland, waar de schijnwerpers opnieuw op hem zijn gericht.