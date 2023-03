Blessuresoap rond Pogba krijgt nieuw hoofdstuk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Vitesse-speler Wittek twee duels geschorst

14.41 uur: De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft een schorsing van twee wedstrijden (plus één voorwaardelijk) opgelegd aan Maximilian Wittek. Dat betekent dat de 27-jarige linksback van Vitesse niet in actie kan komen in de thuiswedstrijd tegen PSV (zondag 19 maart, 16.45 uur) en het uitduel met RKC Waalwijk (zaterdag 1 april, 21.00 uur).

Wittek werd zaterdagavond met een rode kaart van het veld gestuurd in de 79ste minuut van de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, na een overtreding op Shurandy Sambo. Scheidsrechter Laurens Gerrets toonde de prent na het bekijken van de VAR-beelden langs de lijn.

Bij de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op zaterdag 8 april (18.45 uur) zal Wittek weer beschikbaar zijn voor hoofdtrainer Phillip Cocu.

Arantxa Rus ontbreekt in selectie Billie Jean King Cup

13.30 uur: Arantxa Rus ontbreekt opnieuw in de Nederlandse selectie voor de komende wedstrijden in de Billie Jean King Cup. De beste Nederlandse speelster op de wereldranglijst (130e) geeft er de voorkeur aan om toernooien te tennissen, om daar punten te pakken voor de wereldranglijst.

Rus stelde zich eind vorig jaar ook niet beschikbaar omdat ze een poging wilde doen zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ook Arianne Hartono is er om dezelfde reden niet bij. Ze haakte voor het vorige Billie Jean King Cup-weekeinde geblesseerd af.

Voor de wedstrijden van 10 tot en met 15 april in de Turkse stad Antalya heeft captain Elise Tamaëla de tennissters Suzan Lamens, Lesley Pattinama-Kerkhove, Lexie Stevens en de dubbelspecialisten Demi Schuurs en Bibiane Schoofs geselecteerd. Nederland strijdt met tien andere landen in Groep 1 van de Europese/Afrikaanse zone voor promotie naar de play-offs van de wereldgroep.

„Ik ben blij dat deze speelsters zich beschikbaar hebben gesteld voor het team”, aldus Tamaëla. „Het is een nieuwe fase en een ander format dan we gewend zijn. Het wordt een intensieve week, waar je er elke dag moet staan. We spelen met elf sterke landen om drie plekken in de play-offronde. Het wordt een enorme uitdaging om ons te plaatsen voor de Billie Jean King Cup play-offs. We gaan er in ieder geval vol voor.” Nederland verloor vorig jaar november zonder Rus en Hartono het play-offduel met Frankrijk voor een plek in de wereldgroep.

Kiki Bertens reist mee met het team als assistent-coach. De andere deelnemende landen in Turkije zijn Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Egypte, Hongarije, Letland, Noorwegen, Servië, Zweden en Turkije.

Pogba weer enkele weken aan de kant bij Juventus

12.33 uur: Paul Pogba staat weer een paar weken geblesseerd aan de kant bij Juventus. De Franse middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen. Dat gebeurde volgens trainer Massimiliano Allegri toen Pogba zondagochtend, op de dag van de competitiewedstrijd tegen Sampdoria, nog wat vrije trappen oefende op het trainingsveld.

„Hij doet deze week zeker niet mee, dus we zien hem na de interlandperiode pas weer terug”, zei Allegri, wiens elftal zondagavond zonder Pogba met 4-2 won. Juventus speelt donderdag in Duitsland de return tegen SC Freiburg in de achtste finales van de Europa League en drie dagen later in de Serie A tegen Internazionale. De ploeg van Allegri won afgelopen week voor eigen publiek met 1-0 van Freiburg, de club van doelman Mark Flekken.

Pogba keerde afgelopen zomer terug bij Juventus. In de voorbereiding liep de Fransman een knieblessure op, waardoor hij maanden aan de kant stond en onder meer het WK in Qatar miste. Pogba maakte onlangs zijn rentree. Vooralsnog kwam hij twee keer als invaller binnen de lijnen in de Serie A. Vorige week kreeg Pogba een disciplinaire schorsing, omdat hij te laat zou zijn gekomen.

Aanvoerder Leonardo Bonucci liet zich tegen Sampdoria in de rust vervangen vanwege een beenblessure. Zijn situatie wordt volgens Juventus „dagelijks bekeken.”