Hazard wil ook volgend seizoen bij Real Madrid blijven

00:03 uur Eden Hazard denkt er niet aan Real Madrid te verlaten. De Belgische aanvaller komt nauwelijks aan spelen toe maar zei in een interview op de televisiezender RTBF dat hij hoopt ook volgend seizoen voor 'de Koninklijke' uit te komen.

"Ik zou graag hier blijven. Ik heb altijd gedroomd van deze club", zei Hazard. "Ik wacht maar op een ding, dat is op het veld te kunnen bewijzen dat ik nog kan voetballen, ook al twijfelen de mensen, wat begrijpelijk is."

De 32-jarige Hazard kwam in 2019 voor liefst 115 miljoen euro naar Madrid maar werd er nooit een vaste waarde, mede door blessures. Zijn laatste optreden in La Liga dateert van 11 september tegen Real Mallorca. "Na maanden zonder wedstrijd weet ik dat ik geen vijf doelpunten zal scoren in mijn eerste wedstrijd. Ik heb tijd nodig. Maar bij Real heb je die niet."

Hazard zei zich fysiek goed te voelen, maar twijfelde aan het vertrouwen van zijn coach Carlo Ancelotti. Hij vertelde dat sommige ploeggenoten hem aanraden te vertrekken. "Maar dat is voor mij geen optie. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier iets kan bijdragen." Hazard heeft in Madrid nog een contract tot eind volgend seizoen.

Gehavend RB Leipzig heeft ’beste wedstrijd van het seizoen’ nodig

20:59 uur RB Leipzig moet dinsdagavond de beste versie van zichzelf laten zien wil het een kans maken zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, denkt trainer Marco Rose. De Duitsers gaan op bezoek bij Manchester City en hebben te maken met een gehavende selectie.

„We willen wat meer druk zetten als we verdedigen, wat betekent dat we wat meer balbezit zullen hebben. Maar als we eenmaal de bal hebben, moeten we ook wat meer verantwoordelijkheid tonen”, aldus Rose.

„Als we alleen maar druk zetten, ontstaat er ruimte voor hen, maar als we alleen verdedigen en niet aanvallen, zullen we op een gegeven moment ook instorten. We moeten de juiste balans vinden. We hebben veel vertrouwen en moed nodig en we zullen onze beste wedstrijd van dit seizoen moeten spelen.” Vorige maand eindigde de eerste wedstrijd in Duitsland in 1-1.

Rose heeft in Manchester slechts zeventien veldspelers tot zijn beschikking. Onder anderen Christopher Nkunku en Xaver Schlager ontbreken. Dani Olmo kan na een absentie van enkele weken waarschijnlijk wel in actie komen. „Hij is nog herstellende, maar hij zal zeker een rol gaan spelen, voor 25 minuten of een half uur”, zei Rose.

Vier clubs strijden in 2024 in Saudi-Arabië om Italiaanse Supercup

20.00 uur De strijd om de Italiaanse Supercup wordt volgend jaar met vier clubs in Saudi-Arabië gehouden, zo heeft de Serie A bekendgemaakt. Daarmee volgt de Italiaanse competitie het voorbeeld van Spanje. Saudi-Arabië is sinds 2018 al drie keer de bestemming geweest van de Italiaanse Supercup.

De vier clubs die een uitnodiging ontvangen zijn de nummers 1 en 2 van de competitie en de twee finalisten van de Coppa Italia. Tot op heden streden de landskampioen en de bekerwinnaar om de Supercup.

Na de editie van volgend jaar wordt bepaald of de daaropvolgende edities ook volgens een minitoernooi worden gespeeld.

Doelman Mignolet stopt bij Belgisch elftal

19:20 uur Doelman Simon Mignolet van Club Brugge heeft een punt achter zijn interlandcarrière gezet. De 35-jarige keeper kondigde zijn afscheid aan op Instagram en bedankte zijn teamgenoten, de staf en de supporters.

Mignolet is na aanvoerder Eden Hazard en Toby Alderweireld al de derde international die afscheid neemt van de Rode Duivels. België werd op het WK voetbal in Qatar afgelopen najaar uitgeschakeld in de groepsfase. Vier jaar eerder eindigden de Belgen bij het WK in Rusland als derde.

De doelman sluit af met 35 caps en liefst 129 selecties achter zijn naam. Hij maakte zijn debuut in maart 2011 in en tegen Oostenrijk (0-2). Als reservedoelman was Mignolet erbij op de WK’s van 2014, 2018 en 2022 en de EK’s van 2016 en 2020.

Slotegraaf verruilt schaatsploeg Jumbo-Visma voor Reggeborgh

19:03 uur Remo Slotegraaf schaatst komend seizoen bij Team Reggeborgh. De 21-jarige schaatser komt over van Jumbo-Visma, waar hij sinds 2021 voor reed.

De allrounder die dit jaar zevende werd op het NK allround besloot de overstap te maken na positieve gesprekken met de trainersstaf van Reggeborgh. „Het voelde meteen vertrouwd”, zei hij. „Ik denk dat de aanpak van de ploeg heel goed bij mij past en dat heb ik nodig om me verder te ontwikkelen.”

Trainer Robin Derks is blij met de komst van Slotegraaf, die gaat meetrainen in de allroundploeg van Patrick Roest, Marcel Bosker en Lex Dijkstra. „Remo is iemand die goed in het team past qua mentaliteit en die goed in onze allroundtrein past. Remo is een talent met veel potentie.”

Müller concentreert zich op Bayern in interlandpauze

17.53 uur: Bayern München-aanvaller Thomas Müller is niet teleurgesteld dat hij niet is geselecteerd voor het Duitse nationale elftal. De Duitse voetballer zegt zich te concentreren op de wedstrijden van zijn club.

Bondscoach Hansi Flick had eerder laten weten dat de 33-jarige Müller geen onderdeel zou uitmaken van de ’Mannschaft’ voor de interlands in maart en de vriendschappelijke wedstrijden in juni. De deur is niet helemaal gesloten en de 112-voudig international kan vanaf september en richting het EK van volgend jaar in Duitsland weer in aanmerking komen voor het nationale elftal. De coach wil in de komende wedstrijden jonge spelers een kans geven.

„We hebben respect voor elkaar en blijven op goede voet met elkaar communiceren”, reageerde Müller via Instagram. „Dan zullen we zien hoe het loopt. Ik wens de jongens veel succes voor de eerste interlands van het jaar. Persoonlijk zal ik de interlandpauze benutten om me optimaal voor te bereiden op de aankomende uitdagingen bij FC Bayern. De seizoensfinales staan voor de deur. We hebben in alle drie de competities nog een goede uitgangspositie en nog veel plannen in dit seizoen. Mijn honger naar prijzen is nog niet gestild.”

Müller maakte deel uit van de Duitse nationale ploeg die bij het WK in Qatar afgelopen jaar in de groepsfase bleef steken.

Nieuwe coach voor recordhoudster Shiffrin

16.36 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft een nieuwe coach. De Amerikaanse skibond meldt de aanstelling van Karin Harjo een paar dagen nadat Shiffrin skigeschiedenis heeft geschreven. Zaterdag boekte ze in Are haar 87e overwinning in de wereldbeker en nam het record over van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die 86 zeges boekte.

Shiffrin, die maandag haar 28e verjaardag viert, werkte lange tijd met Mike Day. Die samenwerking werd vorige maand bij de wereldtitelstrijd beëindigd. Shiffrin heeft eerder al gewerkt met Harjo, die de afgelopen periode de Canadese vrouwen trainde.

Shiffrin kijkt uit naar de samenwerking. „Ik denk dat ze voor nieuwe en frisse ideeën kan zorgen, waar we mee vooruit kunnen de komende tijd. Ik denk dat het heel positief is dat ik met een vrouwelijke coach aan de slag kan gaan”, aldus de Amerikaanse.

Voormalig dubbelspeltopper Bob Bryan nieuwe Daviscup-captain VS

16.34 uur: Bob Bryan is door de Amerikaanse tennisbond benoemd tot bondscoach van het Daviscup-team. De 44-jarige Bryan, een van de beste dubbelspelers aller tijden, volgt Mardy Fish op.

„Ik kijk ernaar uit om de Daviscup weer terug te brengen naar de Verenigde Staten”, zei Bryan. „Ik voel me vereerd mijn land te hebben vertegenwoordigd en heb in de Daviscup de mooiste momenten van mijn loopbaan beleefd.”

Bryan veroverde liefst 119 titels in het dubbelspel, bijna allemaal met zijn tweelingbroer Mike Bryan. Hij voerde 438 weken lang de wereldranglijst aan en won een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

De Amerikaanse tennissers hebben zich verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Daviscup Finals, half september.

Vitesse-speler Wittek twee duels geschorst

14.41 uur: Vitesse moet het de komende twee wedstrijden stellen zonder verdediger Maximilian Wittek. De 27-jarige linksback kreeg zaterdag een rode kaart in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Vitesse neemt het de komende twee speelrondes op tegen PSV en RKC Waalwijk. Het thuisduel met PSV staat zondag gepland, de uitwedstrijd tegen RKC op 1 april.

Vitesse, dat afgelopen weekend met 3-1 verloor van Sparta, is de nummer 13 van de Eredivisie.

Arantxa Rus ontbreekt in selectie Billie Jean King Cup

13.30 uur: Arantxa Rus ontbreekt opnieuw in de Nederlandse selectie voor de komende wedstrijden in de Billie Jean King Cup. De beste Nederlandse speelster op de wereldranglijst (130e) geeft er de voorkeur aan om toernooien te tennissen, om daar punten te pakken voor de wereldranglijst.

Rus stelde zich eind vorig jaar ook niet beschikbaar omdat ze een poging wilde doen zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ook Arianne Hartono is er om dezelfde reden niet bij. Ze haakte voor het vorige Billie Jean King Cup-weekeinde geblesseerd af.

Voor de wedstrijden van 10 tot en met 15 april in de Turkse stad Antalya heeft captain Elise Tamaëla de tennissters Suzan Lamens, Lesley Pattinama-Kerkhove, Lexie Stevens en de dubbelspecialisten Demi Schuurs en Bibiane Schoofs geselecteerd. Nederland strijdt met tien andere landen in Groep 1 van de Europese/Afrikaanse zone voor promotie naar de play-offs van de wereldgroep.

„Ik ben blij dat deze speelsters zich beschikbaar hebben gesteld voor het team”, aldus Tamaëla. „Het is een nieuwe fase en een ander format dan we gewend zijn. Het wordt een intensieve week, waar je er elke dag moet staan. We spelen met elf sterke landen om drie plekken in de play-offronde. Het wordt een enorme uitdaging om ons te plaatsen voor de Billie Jean King Cup play-offs. We gaan er in ieder geval vol voor.” Nederland verloor vorig jaar november zonder Rus en Hartono het play-offduel met Frankrijk voor een plek in de wereldgroep.

Kiki Bertens reist mee met het team als assistent-coach. De andere deelnemende landen in Turkije zijn Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Egypte, Hongarije, Letland, Noorwegen, Servië, Zweden en Turkije.

Pogba weer enkele weken aan de kant bij Juventus

12.33 uur: Paul Pogba staat weer een paar weken geblesseerd aan de kant bij Juventus. De Franse middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen. Dat gebeurde volgens trainer Massimiliano Allegri toen Pogba zondagochtend, op de dag van de competitiewedstrijd tegen Sampdoria, nog wat vrije trappen oefende op het trainingsveld.

„Hij doet deze week zeker niet mee, dus we zien hem na de interlandperiode pas weer terug”, zei Allegri, wiens elftal zondagavond zonder Pogba met 4-2 won. Juventus speelt donderdag in Duitsland de return tegen SC Freiburg in de achtste finales van de Europa League en drie dagen later in de Serie A tegen Internazionale. De ploeg van Allegri won afgelopen week voor eigen publiek met 1-0 van Freiburg, de club van doelman Mark Flekken.

Pogba keerde afgelopen zomer terug bij Juventus. In de voorbereiding liep de Fransman een knieblessure op, waardoor hij maanden aan de kant stond en onder meer het WK in Qatar miste. Pogba maakte onlangs zijn rentree. Vooralsnog kwam hij twee keer als invaller binnen de lijnen in de Serie A. Vorige week kreeg Pogba een disciplinaire schorsing, omdat hij te laat zou zijn gekomen.

Aanvoerder Leonardo Bonucci liet zich tegen Sampdoria in de rust vervangen vanwege een beenblessure. Zijn situatie wordt volgens Juventus „dagelijks bekeken.”