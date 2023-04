AA Gent en West Ham in evenwicht in Conference League

Hoewel Gent de betere ploeg was voor rust, was West Ham efficiënter. Een eerste treffer na een misser van keeper Davy Roef werd nog afgekeurd wegens hands, maar in de blessuretijd van de eerste helft kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong. Met het eerste schot van de wedstrijd van West Ham tekende Danny Ings voor de 1-0. Gent trok na een klein uur de stand gelijk via Hugo Cuypers.

De wedstrijd zal met bijzondere belangstelling in Alkmaar zijn gevolgd. AZ speelt in de kwartfinales van de Conference League tegen Anderlecht. Als de ploeg van Pascal Jansen zich plaatst voor de halve eindstrijd, dan treft het de winnaar van de ontmoeting tussen Gent en West Ham.

Van den Brom en Lech Poznan hard onderuit tegen Fiorentina

Lech Poznan heeft in de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Conference League tegen Fiorentina een zware nederlaag moeten incasseren. De ploeg van de Nederlandse trainer John van den Brom verloor in eigen stadion met 4-1 van de nummer 9 van Italië.

Arthur Cabral zette Fiorentina al in de vierde minuut uit een rebound op 1-0. Kristoffer Velde trok de stand even later weer gelijk, maar Nicolás González hielp de bezoekers vlak voor rust aan een nieuwe voorsprong: 1-2.

Fiorentina voerde de score in de tweede helft op via Giacomo Bonaventura en Jonathan Ikoné, waardoor Poznan voor een moeilijke opgave staat in de return van volgende week donderdag.