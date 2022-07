Eindelijk PSV-rentree Luuk de Jong: ’Het is als thuiskomen, heerlijk, fantastisch’

Voetbal

LIVE Leeuwinnen na rust op jacht naar treffer tegen Zwitserland

De Nederlandse voetbalsters strijden in Sheffield in de afsluitende groepswedstrijd op het Europees kampioenschap tegen Zwitserland om een plek in de kwartfinales. Een gelijkspel is voldoende. De ploeg van bondscoach Mark Parsons moet de poule winnen om het sterke Frankrijk te ontlopen.