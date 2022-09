Van Gerwen en Van Duijvenbode naar kwartfinales World Series of Darts

Premium Darts

Van Gerwen na toernooizege: ’Kon na Jumbo-Visma en Verstappen niet achterblijven’

„Blijven vechten. Er was vanaf het eerste moment maar één de betere en dat was ik”, aldus een dolgelukkige Michael van Gerwen tegenover Viaplay nadat hij voor de derde keer in zijn loopbaan het World Matchplay had gewonnen. De 33-jarige Brabander rekende in een spannende finale af met Gerwyn Price u...