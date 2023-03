Ten Hag met Manchester United overtuigend naar kwartfinales Europa League

United won de Europa League zes jaar geleden. In Stockholm werd destijds Ajax met 2-0 verslagen door de formatie van toenmalig manager José Mourinho. Ten Hag, die een paar weken geleden de League Cup won met United, zou over vijf duels hetzelfde bewerkstelligd kunnen hebben. United stevent bovendien af op een plek in de Champions League en is ook nog kansrijk in de FA Cup.

Twee Nederlanders in de basis

Met Tyrell Malacia en Wout Weghorst begon het elftal van Ten Hag met de nodige lucht in Spanje. Op Old Trafford waren de Spanjaarden immers met 4-1 verslagen. In Sevilla beet United voor rust een stuk minder van zich af. De beste kansen werden gecreëerd door de thuisploeg, maar bij rust stond het wel 0-0.

Rashford scoort na missers

Kort nadat het fluitsignaal voor de tweede helft had geklonken, kreeg United ook een eerste goede kans. Marcus Rashford ontliep de buitenspelval, maar scoren deed de goalgetter van de gasten nog niet, omdat goalie Rui Costa er rap uit kwam en zijn doel goed verkleinde. Een paar minuten later had Rashford moeten scoren, maar schoot hij wild over. Bovendien negeerde hij Weghorst, die er nog beter voorstond dan hij. Drie keer bleek scheepsrecht, want in de 56e minuut pegelde de Engelsman wel raak.

In het vervolg probeerde United nog een doelpunt te maken, maar de aanvallers van de Mancunians verslikten zich een aantal malen door hun gulzigheid in de jacht op een doelpunt. Daarom bleef het bij 0-1.

Juventus en Sevilla

Juventus schakelde SC Freiburg uit. De Duitsers, met doelman Mark Flekken, verloren in eigen huis met 2-0. ln Turijn had Juventus al met 1-0 gewonnen. Dusan Vlahovic maakte in de 45e minuut uit een strafschop de eerste treffer. Manuel Gulde had vlak daarvoor de bal tegen de hand gekregen en moest met zijn tweede gele kaart van het veld. Federico Chiesa maakte er in blessuretijd nog 2-0 van.

Dusan Vlahovic heeft gescoord voor Juventus. Ⓒ ANP/HH

Sevilla, dat in de ronde ervoor PSV had uitgeschakeld, bereikte de laatste acht ten koste van Fenerbahçe. De Turkse club won thuis met 1-0 door een benutte strafschop van Enner Valencia, maar had de eerste wedstrijd in Spanje met 2-0 verloren.