Van Gerwen wil prestigieuze titel terug

Titelverdediger is Van Gerwen overigens niet. Die eer is voor Gary Anderson. De Schot kent tot op heden een moeizaam seizoen en stond met een rugblessure langdurig aan de kant. Hij krijgt in de eerste schifting te maken met Danny Noppert.

Naast Van Gerwen en Noppert staan er nog drie Nederlanders in het 32-koppige hoofdschema. Jeffrey de Zwaan treft James Wade, Jermaine Wattimena moet het opnemen tegen Mensur Suljovic en Vincent van der Voort krijgt te maken met Peter Wright.

Van Gerwen won de edities van 2015 en 2016, toen hij respectievelijk van Wade en Phil Taylor won. Daarnaast stond Mighty Mike in 2014 ook in de finale, maar toen verloor hij van Taylor.

De laatste twee toernooien ter voorbereiding op de World Matchplay verliepen niet helemaal volgens plan voor Van Gerwen. Bij de Czech Darts Open werd de nummer één van de wereld in de tweede ronde uitgeschakeld door Keegan Brown en vorige week moest hij bij de US Darts Masters in Las Vegas in de kwartfinale tegen Michael Smith een nederlaag slikken.

Loting World Matchplay

Michael van Gerwen (1) - Steve Beaton

Adrian Lewis (16) - Glen Durrant

James Wade (8) - Jeffrey de Zwaan

Mensur Suljovic (9) - Jermaine Wattimena

Michael Smith (5) - Jamie Hughes

Dave Chisnall (12) - Max Hopp

Gary Anderson (4) - Danny Noppert

Nathan Aspinall (13) - Mervyn King

Rob Cross (2) - Chris Dobey

Darren Webster (15) - Krzysztof Ratajski

Gerwyn Price (7) - Stephen Bunting

Ian White (10) - Joe Cullen

Peter Wright (6) - Vincent van der Voort

Simon Whitlock (11) - John Henderson

Daryl Gurney (3) - Ricky Evans

Jonny Clayton (14) - Keegan Brown

De World Matchplay wordt van zaterdag 20 juli tot en met zondag 28 juli in Blackpool gehouden. Raymond van Barneveld wist zich in zijn afscheidsjaar niet te plaatsen voor de World Matchplay. De beste 16 darters ter wereld worden automatisch toegelaten en vervolgens aangevuld met de top-16 van de opgeschoonde Pro Tour Order of Merit.

Bekijk ook: Van Gerwen verspeelt titelkansen in Las Vegas

Bekijk ook: Van Gerwen opgeschrikt door aardbeving in Californië

Bekijk ook: Verrassend verlies voor Van Gerwen