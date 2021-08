Anderlecht huurt Lisandro Magallan van Ajax

Het huwelijk tussen Ajax en de Argentijn, die in december 2018 nog met Boca Juniors de finale van de Copa Libertadores speelde, werd geen succes. Marc Overmars betaalde in januari 2019 circa negen miljoen euro, maar Magallan werd nooit een basisspeler.

Ajax verhuurde de verdediger in 2019 aan Deportivo Alaves en in 2020 aan FC Crotone. Die uitstapjes naar Spanje en Italië deden hem goed, want de Ajax-spelers zagen deze zomer een compleet andere Magallan binnenstappen. In het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV viel hij in en tegen Vitesse zit hij zondag gewoon op de bank. Na het duel reist Magallan af naar Brussel.

Anderlecht ziet in Magallan de ideale speler om de achterhoede te versterken. Dat dit geen overbodige luxe is, bewees Vitesse. De club uit Arnhem scoorde in de dubbele confrontatie met de Belgen in de Conference League vijf keer en bereikte de groepsfase. Ajax gunt de Zuid-Amerikaan de stap, omdat hij zich ondanks zijn bijrol altijd positief heeft opgesteld.