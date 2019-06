Ewan moet het gaan doen voor Lotto Soudal in Tour

„Voor Caleb Ewan wordt het zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk, maar toch zal hij zichzelf de nodige druk opleggen”, vertelt sportief manager Marc Sergeant. „Met reeds drie ritzeges in de Giro en eentje in de Vuelta op zijn palmares denk ik dat de ambitie om ook een Touretappe te winnen automatisch komt. Caleb zal tijdens zijn voorbereiding op de sprint perfect worden ondersteund door onder meer Jasper De Buyst en Roger Kluge, maar evengoed ook door de andere Lotto Soudal-renners.”

Sergeant benadrukt dat zijn renners niet voor een goede plek in het algemeen klassement zullen rijden. „We gaat vol voor een ritwinst. Laat we beginnen met de ambitie uit te spreken om één rit te winnen. Echter weet ik uit ervaring, als je één ritzege boekt, er makkelijker een tweede volgt. De eerste etappe biedt al kansen. Laten we die benutten.”

Selectie van Lotto Soudal voor Ronde van Frankrijk: Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Jens Keukeleire, Roger Kluge, Maxime Monfort en Tim Wellens.