Go Ahead - RKC afgelast: aanvoerders maken einde aan klucht in Deventer

Kamphuis had zich al een paar uur aan de strikte regels van de KNVB gehouden. ,,De ondergrond is zacht. Er is geen gevaar voor de spelers. Het veld is ook niet glad”, oordeelde de arbiter aanvankelijk. De beide aanvoerders dachten daar anders over. Tijdens de warming-up stroopte de bal geregeld en maakte het leer de meest vreemde capriolen. Bovendien was het veld op sommige stukken spekglad. ,,De sneeuw klonterde samen. Dat maakte het allemaal heel onvoorspelbaar”, repte Kamphuis over veranderde omstandigheden. De arbiter nam uiteindelijk contact op met de KNVB en kreeg toestemming om een streep door de wedstrijd te halen.

Naar de regel was er alles geprobeerd om de wedstrijd door te laten gaan. Het publiek was het belangrijkste slachtoffer. Dat moest over de glibberige wegen weer huiswaarts keren.

Het eerste duel tussen RKC Waalwijk en Go Ahead werd begin februari ook al wegens sneeuwval afgelast. Dat gebeurde wel op tijd, zodat er niemand naar het stadion trok.