Usain Bolt baalt van ontwikkeling Jamaicaanse sprinters: ’Teleurstellend om te zien’

„Het is echt teleurstellend om dit te zien”, vertelt Bolt aan persbureau Reuters. „Ik had het gevoel dat we een goede oogst van (mannelijke) atleten hadden voor de laatste paar Olympische Spelen. Het stoort mij dat dit de situatie is waarin we ons nu bevinden, omdat het grootste deel van de wereld voor ons ligt. Maar als ik naar de mannen kijk, wordt het moeilijk. Ik ben gewoon teleurgesteld omdat ik denk dat we het talent hebben. Dat zou geoogst moeten worden doordat mensen de training serieus nemen en het daardoor voor elkaar krijgen.”

Met Bolt voorop won Jamaica alle negen sprintfinales voor mannen bij de Spelen in Peking, Londen en Rio - hoewel ze later hun gouden medailles op de 4x100m in 2008 verloren nadat Nesta Carter een dopingtest niet had doorstaan. Yohan Blake is nu Jamaica’s vaandeldrager bij de mannensprint, maar hij zal volgens Bolt zijn beste seizoenstijd van 9,95 seconden enorm moeten verbeteren om voor een medaille te strijden op de 100 meter in Tokio.