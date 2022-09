LIVE Champions League: wat kan Ajax na rust tegen Liverpool?

Volg hier de wedstrijd via ons liveblog.

Ajax raakt de laatste weken steeds beter in vorm met veel nieuwe basisspelers, maar de koploper van de Eredivisie staat nu voor een echte test. Liverpool haalde onder de huidige trainer Jürgen Klopp drie keer de finale van de Champions League en won het meest prestigieuze toernooi voor clubteams eenmaal. Daartegenover staat dat Liverpool dit seizoen nog niet in goeden doen is. Naast de oorwassing in Italië wonnen de Engelsen ook maar twee van de eerste zes duels in de Premier League.