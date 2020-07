Wayne Rooney zet Phillip Cocu op het juiste spoor

Beide ploegen hadden bij het begin van het duel evenveel punten in de Championship, het tweede profniveau in Engeland. Doelman Kelle Roos bleef op de bank bij Derby, evenals Florian Jozefzoon.

Dankzij de goede herstart is Derby gestegen naar de zevende plek, met nog maar 1 punt minder dan nummer 6 Cardiff City. De zesde plaats geeft aan het einde van de competitie nog recht op het spelen van promotiewedstrijden. Er zijn nog zes speelronden te gaan in de Championship.

De club van Cocu beleefde een emotioneel begin van de week. Verdediger Andre Wisdom werd bij familiebezoek in Liverpool neergestoken. Volgens de clubleiding was hij het slachtoffer van een gewapende overval. Wisdom werd in het ziekenhuis opgenomen. Hij had zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Reading (2-1) nog een basisplaats bij Derby County.