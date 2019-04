VIDEO - Real toont forse snijwond bij Ronaldo

Ronaldo lijkt niet echt blij te zijn met zijn snijwond bij zijn oog Ⓒ Screenshot

De beelden van Cristiano Ronaldo die zijn eigen hoofdwond via zijn mobieltje bekeek, gingen zondagavond de hele wereld over. Een dag later heeft Real Madrid een filmpje gepubliceerd waarop valt te zien hoe hij wordt behandeld aan de forse snee naast zijn linkeroog. De Portugees kijkt er niet al te vrolijk bij.