Messi weigert medaille: ’Wil geen onderdeel zijn van deze corrupte bende’

De grote ster van Argentinië kon zijn ogen niet geloven toen de scheidsrechter hem de rode prent liet zien na het akkefietje met zijn Chileense opponent.

Toen Messi afdroop richting de kleedkamers stond La Albiceleste al met 2-0 voor. Chili kwam nog terug tot 2-1, maar uiteindelijk ging Argentinië er met de bronzen plak vandoor. Opvallend bij de ceremonie was de afwezigheid van de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar, die geen medaille in ontvangst wilde nemen. „Ik weigerde, omdat ik geen onderdeel wil zijn van deze corrupte bende en wegens het gebrek aan respect”, zei Messi achteraf tegen TyC Sports.

Corruptie

„Ze wilden ons niet in de finale hebben”, raast Messi verder. „Het voetbal is geruïneerd. De corruptie en de scheidsrechters hebben de mensen nooit de kans gegeven om te genieten. Het is de waarheid en dat moet gezegd worden.”

Lionel Messi krijgt rood. Ⓒ AFP

Macht van Brazilië

Argentinië stuitte in de halve eindstrijd op gastland Brazilië. Messi en co. hadden het betere van het spel, maar moesten na 90 minuten een 2-0 nederlaag slikken. Toen was de kleine Argentijn ook al niet te spreken over de arbitrage en uitte zijn onvrede tegenover de Argentijsne media. „De scheidsrechters gaven onzinnige gele kaarten en lieten zich nooit raadplegen door de VAR. Onvoorstelbaar, zo ging het de hele wedstrijd”, zei Messi ziedend, die vond dat er constant in het voordeel van Brazilië werd gefloten. „Ik hoop dat de CONMEBOL (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, red.) hier iets aan gaat doen, maar dat zal wel niet. Brazilië heeft te veel macht en zij moesten immers de finale halen.”

De uitspraken die Messi na afloop deed over Brazilië en de scheidsrechters, en zijn rode kaart tegen Chili, zijn volgens de Argentijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. „Ik denk dat ik van het veld werd gestuurd wegens mijn uitspraken eerder dit toernooi”, aldus Messi, die een vermoeden heeft wie de Copa América gaat winnen. „Brazilië. Daar twijfel ik niet eens aan. Ik denk dat zij een vrije doortocht hebben. Ik hoop dat de scheidsrechters en de VAR Peru een eerlijke kans geven om de strijd aan te gaan, maar ik zie het somber in.”

De finale om de Copa América vindt zondagavond (22.00 uur Nederlandse tijd) plaats.