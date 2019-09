Nieuwe domper Kiki Bertens

De toptienspeelster uit Nederland verloor donderdag in Osaka haar openingswedstirjd van Anastasia Pavlyuchenkova: 1-6 en 5-7. Vorige week ging Bertens in Zhengzhou ook al in haar eerste partij van het toernooi onderuit. Daar verloor de nummer acht van de wereld in twee sets van Ajla Tomljanovic.

Bertens is bezig aan een lastige periode in haar carrière. Tijdens de Aziatische Tour ontbreekt haar vaste coach Raemon Sluiter. In goed overleg is besloten dat de Rotterdammer er niet bij is. Elise Tamaëla, fysiotherapeut en assistent-trainer, staat de 27-jarige Wateringse bij. Bertens kende een bijzonder sterk eerste deel van het seizoen, maar de laatste maanden ontbreekt het aan vorm en vertrouwen.

Tegen Pavlyuchenkova kwam ze er na een snel verlies in de eerste set wel wat beter in, maar een comeback maken zat er in niet. De als tweede geplaatste Bertens repareerde drie keer een break achterstand, maar dat lukte geen vierde keer. Op het derde wedstrijdpunt was het met een fraaie backhand langs de lijn raak voor haar opponente.

Bekijk ook: Bertens zonder coach Sluiter naar Azië

Het was de derde nederlaag van de Zuid-Hollandse tegen de Russin. Ondanks tijdens de US Open slaagde Bertens er nog wel in om Pavlyuchenkova te verslaan. In totaal nam ze de nummer 41 van de wereld vijf keer te grazen.

Snel een overwinning gevraagd

Bertens heeft in het vervolg van het seizoen nu snel een zege nodig om het broze vertrouwen weer wat op te vijzelen. Met een sterk slot van het seizoen behoort een plek bij de beste acht speelsters over 2019 nog altijd tot de mogelijkheden. In dat geval plaatst Bertens zich voor de WTA Finals. Vorig jaar bereikte ze bij dat lucratieve toetje van het seizoen de halve finales.