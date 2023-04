SC Heerenveen wil stadionverbod voor vuurwerkgooiers

Scheidsrechter Jochem Kamphuis legde de competitiewedstrijd tussen AZ en SC Heerenveen al na tien minuten tijdelijk stil, nadat vanuit het publiek vuurwerk op het veld was gegooid. De spelers van beide clubs keerden enkele minuten later terug op het veld, waarna de wedstrijd werd hervat. Het duel eindigde in 1-1. Heerenveen sluit niet uit dat er nog meer personen worden geïdentificeerd. Daarvoor krijgt de club ook camerabeelden van AZ.

„We zijn enorm boos”, zegt algemeen directeur Cees Roozemond. „Deze actie is schadelijk voor de club en past niet bij SC Heerenveen. Het is een idiote, vooropgezette actie, waarbij veelal jonge individuen betrokken zijn. Dit heeft niks meer met supporteren te maken. Het moge duidelijk zijn dat wij de daders voorlopig niet meer in het stadion willen zien.”

