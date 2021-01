Bas Dost blijft op stoom voor winnend Club Brugge: drie duels, drie goals

Oostende kwam na een kwartier op voorsprong, doordat de Brugse verdediger Clinton Mata de bal achter zijn eigen doelman werkte. Nog voor rust zorgde Dost voor de 1-1. Het doelpunt was geheel van Nederlandse makelij, aangezien Vormer de voorbereiding voor zijn rekening nam.

Krépin Diatta zette ’Club’ onmiddellijk na de hervatting op voorsprong, ook hij deed dat op aangeven van Vormer. Vervolgens voorkwam doelman Simon Mignolet van de thuisclub de gelijkmaker, door een strafschop van Fashion Sakala te stoppen.

Voor Dost, gekomen van Eintracht Frankfurt, was het alweer zijn derde treffer in zijn derde wedstrijd voor de Belgische kampioen. Evenals Dost en Vormer stond ook Noa Lang in de basis. Stefano Denswil viel na ongeveer een uur in. Antwerp klom naar de derde plaats door Cercle Brugge te verslaan, 1-0.

