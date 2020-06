Bal gaat nóg eerder weer rollen in Spanje

Op woensdag 10 juni wordt het restant van het duel tussen Rayo Vallecano en Albacete, uitkomend op het tweede niveau, uitgespeeld.

Spreekkoren

Het duel werd in december vorig jaar in de rust stilgelegd vanwege spreekkoren aan het adres van Albacete-speler Roman Zozoelia. Fans van de thuisclub, die hem in 2017 wilde huren van Real Betis, maakten de Oekraïner uit voor nazi.

Een dag na dat restant wordt La Liga hervat met de stadsderby tussen Sevilla en Real Betis. Op zaterdag 13 juni wacht koploper FC Barcelona een uitwedstrijd tegen Real Mallorca.