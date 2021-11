Mark Flekken kan Bayern München niet van scoren afhouden

Niet heel verrassend, maar toch jammer voor Flekken, die met ’de nul houden’ op bezoek bij Bayern een ultiem visitekaartje had afgegeven bij bondscoach Louis van Gaal. Leon Goretzka en Robert Lewandowski verzorgden de productie voor Bayern, de koploper in Duitsland. De tegentreffer van Janik Haberer viel pas in blessuretijd. Bij winst was Augsburg gelijk in punten gekomen met Bayern.

Borussia Dortmund, de eerste achtervolger van Der Rekordmeister, treedt later op de zaterdag nog aan. BVB, afgelopen week nog verliezend van Ajax in de Champions League, gaat op bezoek bij RB Leipzig.

Wout Weghorst won met VfL Wolfsburg met 1-0 van FC Augsburg. Lukas Nmecha nam na een kwartier spelen de openingsgoal voor zijn rekening. Micky van de Ven, deze zomer overgekomen van FC Volendam, mocht na een klein uur spelen debuteren bij de club uit de Volkswagenstad. Bij Augsburg speelde Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd, net als Weghorst dat deed aan de kant van de thuisclub.

