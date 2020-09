Mathieu van der Poel groeit na afzeggen voor WK richting topvorm

Voor Van der Poel is het nog maar zijn eerste deelname aan de BinckBank Tour. „Nu past het redelijk goed in de planning”, vertelde hij op een persmoment maandag. „Het was kiezen tussen de Waalse klassiekers en de Binckbank. Ik denk dat het een betere voorbereiding is op het Vlaamse werk. Het is uiteindelijk een meerdaagse wedstrijd.”

Van der Poel geldt meteen als topfavoriet. „Als ploeg mikken we altijd in de eerste plaats op een ritzege. Veel hangt af van de tijdrit in Vlissingen. Mits een goede tijdrit, kan ik meedoen voor het eindklassement. Het weer kan een rol spelen, maar die tijdrit zal wel doorslaggevend zijn. Ik ben dus verplicht een goede tijdrit te rijden.”

Geen spijt

Geen specialiteit voor Van der Poel, die wel stevig getraind heeft op zijn race tegen de klok. „Ik hoop dat ik naar mijn topvorm toegroei. Na de Tirreno ben ik doorgereisd naar Livigno op trainingsstage, waar ik mijn tijdritfiets mee had. In de Tirreno was het de eerste keer in een lange periode. Dat ging toen niet zo vlot. Maar nu voelde ik me wel goed op training. Ik hoop dat dit zich vertaalt.”

Terwijl de Nederlandse kampioen op de weg zich voorbereidde op de BinckBank Tour, pufte de rest van het peloton op het WK in Imola. Maar spijt heeft de kopman van Alpecin-Fenix niet. „Ik denk dat ik een goede beslissing heb genomen door niet naar het WK te gaan. Ik heb redelijk snel de knop omgedraaid. Ik was niet met de besten boven gekomen. Dus was het de juiste beslissing. Het is altijd moeilijk om niet naar het WK te gaan, maar ik kon mijn trainingen afwerken zoals ik wou. Daarvoor was ik zelf niet goed genoeg. Nu denk ik wel dat ik op honderd procent ben.”

