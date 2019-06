Oranje zonder kaartenlast in halve finales

Bij Oranje hadden alleen Anouk Dekker en Jill Roord een gele kaart gekregen, beiden in de laatste groepswedstrijd tegen Canada (2-1).

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het woensdag in Lyon in de halve finale op tegen Zweden. De Scandinavische vrouwen missen wel een speelster vanwege een schorsing. Aanvalster Fridolina Rolfö kreeg zaterdag tegen Duitsland (2-1) haar tweede gele kaart van het toernooi, waardoor ze in het Groupama-stadion moet toekijken.

Het onderkomen van Olympique Lyon, de club van Shanice van de Sanden, Memphis Depay en Kenny Tete, biedt plaats aan bijna 60.000 toeschouwers. Volgende week zondag wordt daar ook de finale van het WK gespeeld.

