Williams racet in rood, wit en blauw

De Engelse renstal presenteerde maandag de nieuwe FW43, waarmee het vastberaden is om afscheid te nemen van het achterhoedegevecht in de koningsklasse.

De gevallen grootmacht boekte in 2012 de laatste van in totaal 114 overwininingen in de Formule 1 en bezette de afgelopen jaren vrijwel steevast de achterste twee plekken op de grid.

De Canadees Latifi is dit jaar nieuw bij Williams. Hij is de vervanger van de Pool Robert Kubica, die afgelopen winter het veld moest ruimen.

Testweek

Vanaf woensdag mogen Max Verstappen en zijn collega’s weer los. Dan begint in Barcelona de eerste driedaagse testweek van deze winter. Van 26 tot en met 28 februari vindt, eveneens in Catalonië, de tweede en laatste testmogelijkheid plaats.

Op 15 maart wordt het seizoen geopend met de Grand Prix van Australië. Op 3 mei vindt in Zadnvoort de terugkeer van de Dutch GP plaats.