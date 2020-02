Schaatssters pakken zilveren plak op ploegachtervolging

De ploeg van bondscoach Jan Coopmans finishte op de Utah Olympic Oval in een Nederlandse recordtijd: 2.52,65. Japan prolongeerde de wereldtitel met een wereldrecord: 2.50,76. Het brons was voor Canada: 2.53,62.

Namens Oranje kwamen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje in actie. Dit drietal won vorige maand de Europese titel op dit onderdeel. In de laatste WK-rit tegen Canada was het Nederlandse team halverwege de recordtijd van Japan tot op 0,1 seconde genaderd. In de slotfase liep het verschil met de olympisch kampioen toch nog flink op. Namens de Japanse ploeg verschenen Miho Takagi, Nana Takagi en Ayano Sato op het ijs.

De Nederlander Johan de Wit is coach van het team.