Jumbo-kopman Primoz Roglic: gelukkig niets gebroken

„Ik heb overal schaafwonden. Dit was niet de beste dag voor mijn ploeg, maar ik kan verder. Wat er precies gebeurde? Het was een heel stresserende finale met al die smalle straten.” Roglic gaf 1.21 toe op ritwinnaar Tim Merlier, maar zag vooral concurrenten voor het klassement afstand nemen. De Sloveen, vorig jaar tweede in de Tour, zakte naar de twintigste plaats op 1.35 van leider Mathieu van der Poel.

Ook ploeggenoot Steven Kruijswijk liep schade op. De Brabantse Monegask kwam met een stevig bebloed lichaam over de finish. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar een aantal vingers moesten worden gehecht.

Voorafgaand aan de rit hadden de renners nog het verzoek ingediend om op 8 kilometer van de streep de tijd op te nemen, zodat klassementsrenners niet hoefden te vrezen voor tijdverlies in de hectische slotfase over smalle wegen. „Ik ben niet de renner die daar commentaar op gaat geven”, zei Roglic. „Ik weet zelfs niet wat er allemaal gebeurd is. Er lagen veel jongens op de grond. Niemand verdient het om na maanden training tegen de grond te gaan. Het is niet leuk om zo te vallen. Ik stap weer op de fiets, ik ga door, zolang ik koers, ga ik vechten.”