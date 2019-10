Zlatan: ’Hola España!, ik kom terug’

Betekent het dat de Zweedse voetbalvedette weer terugkeert op de Spaanse velden? Is het een reclamestunt? Gaat hij binnenkort op vakantie naar Spanje?

Hoe dan ook: Zlatan heeft een verleden in Spanje. Van 2009 tot 2011 droeg hij het shirt van FC Barcelona.

Vorige week werd Zlatan met LA Galaxy uitgeschakeld in de kwartfinales van de play-offs in de MLS. De ploeg ging met 5-3 onderuit tegen stadgenoot Los Angeles FC. In misschien wel zijn laatste wedstrijd voor LA Galaxy bracht de 38-jarige aanvaller wel nog de tweede treffer van zijn club op zijn naam (2-2).