Premium Het beste van De Telegraaf

Tour-winnaar Vingegaard drukt zwarte bladzijdes naar achtergrond Driemaal scheepsrecht na Deense dopingschande

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Jonas Vingegaard met het geel. Ⓒ ANP/HH

ROCAMADOUR - Met Jonas Vingegaard als kersverse Tour-winnaar wordt de dopingschande uit het verleden weer wat verder naar de achtergrond gedrukt. In 1996 was het Bjarne Riis die het geel naar Parijs bracht, en in 2007 lukte dat Michael Rasmussen ook bijna. De laatste werd vijf dagen voor de finish uit de Tour gezet, omdat hij had gelogen over zijn verblijfplaats, en Riis bekende later dat hij zijn eindzege mede te danken had aan het gebruik van EPO.