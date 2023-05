Alcaraz wil ’geest resetten’ richting Roland Garros na sensationele nederlaag

De 23 jaar oude Marozsan maakte het in de tiebreak af op zijn eerste wedstrijdpunt. De Hongaar won de laatste 6 punten van de wedstrijd. Hij sloeg liefst 24 winners, terwijl Alcaraz hetzelfde aantal onnodige fouten produceerde.

Voor de Spanjaard was het zijn eerste nederlaag van het gravelseizoen. Hij won de afgelopen weken in eigen land de toernooien van Barcelona en Madrid. Alcaraz verzekerde zich in Rome wel van de nummer 1-positie. Hij wisselt na het toernooi weer van plek met Novak Djokovic.

Verdiende nederlaag

Alcaraz sprak van een verdiende nederlaag, waar hij lessen uit wil trekken voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar. „Ik heb een paar dagen nodig om mijn geest te resetten, om fris te zijn voor Roland Garros”, zei de 20-jarige Alcaraz na pas zijn tweede nederlaag dit jaar op gravel. De Spanjaard schreef de afgelopen weken nog achtereenvolgens de toernooien van Barcelona en Madrid op zijn naam. „Ik voelde me fysiek gezien perfect, maar ik kwam gewoon niet lekker in mijn spel. Marozsan zorgde daarvoor door heel agressief te spelen. Ik maakte veel fouten en hij was heel constant. Hij verdiende het om te winnen.”

Alcaraz zegt dat hij ook wel wat tijd kan gebruiken om te trainen. „Ik heb de afgelopen tijd niet meer dan drie of vier dagen achterelkaar kunnen trainen. Ik heb zoveel gespeeld. Het zal echt helpen om een paar dagen thuis te trainen en me voor te bereiden.” Hij mikt op zijn eerste titel in Parijs, het toernooi dat op zondag 28 mei begint. Djokovic is de titelhouder in Rome.