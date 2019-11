Svitolina en Pliskova naar halves finale WTA Finals

De 25-jarige tennisster uit Oekraïne won ook haar derde groepswedstrijd tegen de Amerikaanse Sofia Kenin, de vervangster van de Canadese Bianca Andreescu: 7-5 7-6 (10).

Svitolina, titelverdedigster op het eindejaarstoernooi, was al zeker van de halve finale na haar zeges in de paarse groep op Simona Halep en Karolina Pliskova. Kenin kon zich zelfs bij een zege niet meer plaatsen voor de laatste vier. Halep en Pliskova spelen later op vrijdag om de laatste plaats in de halve finales.

Kenin begon sterk tegen Svitolina, maar zag de Oekraïense terugbreken naar 5-5. Svitolina pakte vervolgens de set met 7-5. In de tweede set viel de beslissing pas in de tiebreak. Daarin sloeg de Oekraïense op haar zesde matchpoint toe.

Later op de vrijdag bereikte Pliskova heeft als laatste de halve finales. De als tweede geplaatste Tsjechische versloeg in het laatste groepsduel in de paarse groep Halep in drie sets: 6-0 2-6 6-4. In de halve eindstrijd neemt ze het op tegen de als eerste geplaatste Ashleigh Barty uit Australië.