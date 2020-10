Doelman Jordan Pickford ontkomt aan schorsing na aanslag op Virgil van Dijk

De tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond laat weten dat de aanwezige videoscheidsrechter het moment heeft beoordeeld en laat het daar bij.

Pickford bood na afloop van het duel bij aanvoerder Jordan Henderson van Liverpool excuses aan voor zijn wilde actie. Hij ging met beide benen richting de knie van de aanvoerder van het Nederlands elftal, die op dat moment buitenspel stond. Van Dijk moet een operatie ondergaan. Volgens Liverpool zijn de kniebanden van de verdediger beschadigd.

Oranje

De kampioen van Engeland heeft nog niet gemeld of Van Dijk een kruisbandblessure heeft. In dat geval zit zijn seizoen er misschien al op en komt zelfs het EK van volgend jaar zomer met het Nederlands elftal in gevaar.

Ook Van Dijk liet zich niet uit over duur van zijn herstel. „Ik bekijk mijn revalidatieproces van dag tot dag. Mijn focus ligt daar volledig op. Voor nu zal ik al het mogelijke doen om mijn ploeggenoten te ondersteunen in de belangrijke weken die gaan komen. Ik zal terugkeren.”

„Slecht nieuws voor onze aanvoerder Virgil van Dijk. Ik hoop dat je snelt herstelt en sterker dan ooit terugkomt. Blijf sterk!”, wenste bondscoach Frank de Boer hem op Twitter toe.