Wim Jonk is trots, dik tien jaar na Ajax-revolutie: ’Dit is waar Johan Cruijff voor stond’

Wim Jonk (l.) met wijlen Johan Cruijff op De Toekomst. „Het was volgens Johan een kwestie van de lange adem."

Tot hier en niet verder, dacht Johan Cruijff in september 2010. Ajax was Ajax niet meer, schreef hij in zijn column in De Telegraaf, waarmee hij de Fluwelen Revolutie ontketende. Ruim tien jaar later blijkt dat de legendarische nummer 14 het dolende Ajax de juiste kant op stuurde. Het aanstaande titelfeest bekijken Wim Jonk (54) en Ruben Jongkind (45) noodgedwongen vanaf de Volendamse dijk. Een onoverkomelijk verschil van mening leidde in 2015 tot het vertrek van de vertrouwelingen van Johan Cruijff bij Ajax. Dat hun club onder Edwin van der Sar en Marc Overmars de weg naar boven verder heeft ingezet, vervult Jonk met trots.