Ten Hag prefereert Eiting en Ekkelenkamp boven ervaren middenvelders

Hoewel Ajax-trainer Erik ten Hag naast zich op de bank internationals als Razvan Marin en Edson Alvarez had zitten, besloot hij de zelf opgeleide Jurgen Ekkelenkamp (19) en Carel Eiting (21) in te laten vallen. Die keuzes pakten goed uit, vond Ten Hag.

„Na het uitvallen van Hakim Ziyech had ik kunnen kiezen voor Siem de Jong, die een heel goed trainingskamp heeft gedraaid, of voor Ekkelenkamp, die het heel erg goed heeft gedaan tegen Telstar en ADO Den Haag voor de winterstop, maar door omstandigheden niet mee kon naar het trainingskamp. Ik heb gekozen voor Ekkelenkamp en die had gelijk de assist op de 2-0. Dat was lekker”, aldus Ten Hag, die Eiting zijn eerste speelminuten van het seizoen gunde.

„Ik wilde iemand hebben die echt op ’zes’ kan spelen en daarom brachten we Carel. In het najaar is hij weer fit geworden, hij heeft weer veel wedstrijden gespeeld (bij Jong Ajax, red.) en is een echte organisator. Dat hadden we nodig en dat heeft hij meer dan uitstekend ingevuld.”

