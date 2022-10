Verstappen zet stijgende lijn voort en gaat met snelste tijd naar kwalificatie

Verstappen was daarmee 0,294 seconde sneller dan Carlos Sainz, die een fractie (0,015 seconde) rapper rond ging dan zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De vierde plek was voor Fernando Alonso, die vrijdag ook al snel was in zijn Alpine.

Red Bull-rijder Sergio Pérez, vorige week winnaar in Singapore, moest genoegen nemen met de vijfde plaats: 1.31,514. Achter de Mexicaan strandde het Mercedes-duo George Russell-Lewis Hamilton op plek zes en zeven.

Door de verregende trainingen op vrijdag was het zaterdag direct druk op de baan. Alles en iedereen wilde zoveel mogelijk rondjes rijden om op die manier de verloren tijd van een dag eerder goed te maken. Met name in de eerste sessie werd toen weinig (maximaal 16 ronden) gereden. Russel ging zaterdag het vaakst rond. Maar liefst 28 keer.