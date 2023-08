US Open voorbij voor Arantxa Rus: Madison Keys klopt Nederlandse

Rus is bezig aan het beste seizoen uit haar loopbaan, maar toch heeft ze dit jaar geen wedstrijd weten te winnen op grandslamniveau. Op de Australian Open en Wimbledon verloor ze in de kwalificaties, op Roland Garros bleef ze in de openingsronde van het hoofdtoernooi steken.

Op de Australian Open van 2020 wist Rus voor het laatst een wedstrijd te winnen op een grand slam. In New York wist ze alleen in 2011 de eerste ronde te overleven.

Bekijk ook: Tallon Griekspoor strandt in eerste ronde US Open na slijtageslag tegen Arthur Fils

Keys was in 2017 finaliste op de US Open. Ze verloor zes jaar geleden in de eindstrijd van haar landgenote Sloane Stephens.