Ten Hag: ’Mijn gevoel bij deze wedstrijd kan ik beter binnen de kleedkamer houden’

De coach moest constateren dat Ajax simpelweg was afgetroefd door Go Ahead: „De tegenstander wil heel graag, en dan moet je daar in mee. Dat doen we niet, en als we dan ook de taken niet uitvoeren, dan kan ik daar niet tevreden over zijn.”. Ook tactisch liet het aan Amsterdamse zijde te wensen over. „We kwamen veel te weinig bij Haller. Alleen Klaassen was er, maar je hebt daar ook andere spelers nodig wil je wat creëeren tegen de formatie van Go Ahead.”

De slotconclusie van Ten Hag was even hard als duidelijk. Was het een wanprestatie? „Ja”.

Van Wonderen

Voor Go Ahead-trainer Kees van Wonderen hing de vlag er uiteraard heel anders bij. Hij kon niet anders dan trots zijn op zijn spelers: „De jongens voeren ons plan uit en vechten voor iedere meter. Natuurlijk zit er wat geluk bij, maar daar ben ik wel trots op, ja”.

Toch was de coach lange tijd niet gerust op een resultaat: „Ik zit nu nog een beetje in de spanning van de wedstrijd. Na de 2-1 voel je haast aan dat die 2-2 ook gaat komen. Dan blijf je maar naar het scorebord kijken hoeveel tijd er nog op de klok staat.”

De tijd tikte uiteindelijk weg waardoor Go Ahead opnieuw punten afsnoepte van de landskampioen. Van Wonderen beseft dat dat uniek is, al wil hij niet te hoog van de toren blazen: „Vier punten pakken tegen Ajax, dat is ongekend. We weten wat we kunnen, maar we moeten bescheiden blijven”.