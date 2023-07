Premium Het beste van De Telegraaf

Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen gaan vol voor eerste ritzege Wie opent de Tour-sprintrekening?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen Ⓒ ANP/HH

SAN SEBASTIAN - Na een grillige ouverture in het Baskenland steekt de Tour-karavaan vandaag over naar Frankrijk. Het sprintersgeweld zal daar in etappe drie losbarsten met wellicht Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen die weer in een vinnige strijd verwikkeld raken. Vorig jaar sloeg debutant Jakobsen meteen toe in rit twee, waarna Groenewegen zich een dag later revancheerde. In beide gevallen bleef het daar bij en de vraag is wie in Bayonne direct zijn Tour-rekening opent tijdens de eerste sprintkans?