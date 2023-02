Tadej Pogacar vernedert rivalen opnieuw, Fabio Jakobsen vierde in Algarve

De 24-jarige Pogacar, die de Tour de France al twee keer op zijn naam schreef, plaatste op de slotklim een aanval die al zijn rivalen te machtig was. Santiago Buitrago haakte even aan, maar kon het verschroeiende tempo slechts kort volhouden.

Na het ronden van de top van de Despiernacaballos (10.6 kilometer à 5.8%) ging Pogacar in sneltreinvaart door naar de finish. Na een afdaling van een zo’n vijf kilometer kwam hij met ruim een halve minuut voorsprong op zijn achtervolgers over de streep in Santiago de la Espada. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) werd tweede, voor Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers).

Pogacar staat dankzij zijn zege op vier uit vier. Hij sloot 2022 namelijk af zoals hij 2023 begon, met twee zeges: in de Ronde van Lombardije en Tre Valli Varesine. De overwinning in de Ruta del Sol was voor Pogacar de 48e zege in zijn carrière.

Fabio Jakobsen

Alexander Kristoff won later op de dag de openingsrit van de Ronde van de Algarve. De Noor van Uno-X was de snelste in een massasprint. Jordi Meeus eindigde namens Bora-Hansgrohe als tweede voor Noor Søren Waerenskjold. Fabio Jakobsen moest genoegen nemen met een vierde plaats.

De openingsrit was exact 200 kilometer lang en leidde het peloton van Portimão naar Lagos. Jakobsen moest in het slot van de rit een flinke inspanning leveren om bij het peloton te komen. In de sprint bleek hij vervolgens niet sterk genoeg.

Jakobsen behaalde vorige maand in de Ronde van San Juan zijn eerste overwinning dit seizoen.

De 35-jarige Kristoff fietst sinds dit seizoen voor Uno-X Pro Cycling Team. Vorig seizoen kwam de Noor nog uit voor Intermarché-Wanty-Gobert.

De tweede etappe van de Ronde van Algarve, die tot en met zondag duurt, gaat donderdag van Sagres naar Alto da Foia.