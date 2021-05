Max Verstappen start bij GP Spanje als tweede, 100e pole voor Lewis Hamilton

Het verschil tussen Verstappen en Hamilton was minimaal: 34 duizendsten. In Q3 spinde Sergio Perez na een stuurfout. Mede hierdoor start de Mexicaan slechts als achtste zondag.

In Q2 vielen onder anderen Sebastian Vettel, Lance Stroll en Pierre Gasly af voor Q3. In Q1 viel Yuki Tsunoda verrassend buiten de boot, op een 16e plek. Daar was de Alpha Tauri-coureur allesbehalve blij mee. „Ik kan deze f*cking wagen niet geloven!”, riep hij over de boardradio.