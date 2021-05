FC Barcelona zet coach aan de kant

Andreu Plaza is na negen seizoenen bij Barcelona, waarvan vijf als hoofdtrainer van de zaalvoetballers, de wacht aan gezegd. „Het contract van Andreu loopt af en we gaan niet met hem verder”, verklaart de Spaanse topclub. „We bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen negen jaar.”

Voordat Plaza zijn entree als hoofdtrainer maakte, was hij vier jaar als jeugdtrainer werkzaam. Het eerste zaalvoetbalteam van Barcelona staat (met nog twee wedstrijden te gaan) vijfde in de Spaanse competitie, met zeven punten achterstand op koploper Palma. De titel is uit zicht voor Barça.