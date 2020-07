Sport Kort: WTA voegt twee toernooien toe aan tenniskalender

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: WTA voegt twee toernooien toe aan tenniskalender

08.27 uur: De WTA heeft twee toernooien toegevoegd aan de voorlopige kalender voor het tweede deel van het seizoen voor de tennissters. Beide evenementen zijn in de tweede week van augustus. De tennissters kunnen op gravel spelen in Praag of op hardcourt in Lexington.

Het Amerikaanse toernooi in de staat Kentucky vervangt het Citi Open in Washington. Normaal gesproken is dat een toernooi voor mannen en vrouwen, maar gezien de situatie met het coronavirus heeft de organisatie in samenspraak met de WTA besloten om aparte evenementen te houden. De mannen hervatten de ATP Tour vanaf 13 augustus in Washington, de vrouwen komen die week in Lexington in actie. Een week eerder wordt de WTA Tour al hervat op het gravel in de Siciliaanse stad Palermo.

In de aanloop naar de US Open, het grandslamtoernooi dat eind augustus begint, wordt het Western & Southern Open gespeeld. Dat toernooi is normaal in Cincinnati, maar vindt nu voor één keer ook in New York plaats op de banen van Flushing Meadows.

Voetbal: Derde landstitel voor Deense FC Midtjylland

07.56 uur: FC Midtjylland heeft voor de derde keer de titel gepakt in de Deense voetbalcompetitie. De ploeg van trainer Brian Priske verzekerde zich van het kampioenschap door in eigen stadion achtervolger FC Kopenhagen met 3-1 te verslaan. De thuisclub maakte alle doelpunten in het laatste half uur. Vier wedstrijden voor het einde van de competitie werd het verschil tussen beide ploegen met zeventien punten onoverbrugbaar.

FC Midtjylland werd in 2015 voor het eerst kampioen van Denemarken en pakte in 2018 weer de titel. In de andere jaren (2016, 2017 en 2019) ging de titel steeds naar FC Kopenhagen.

De spelers van Midtjylland konden het kampioenfeest vieren met honderden fans op de tribunes van de MCH Arena in Herning. Sinds vorige maand mogen de Deense clubs weer supporters toelaten in hun stadions, wel in beperkte mate. De competitie lag een paar weken stil als gevolg van het coronavirus, maar werd eind mei hervat.

Voetbal: Salomon Kalou zet carrière voort in Brazilië

07:31 uur: De Ivoriaanse aanvaller Salomon Kalou gaat in Brazilië voetballen bij Botafogo. De oud-speler van Excelsior, Feyenoord, Chelsea en Lille was transfervrij na zijn vertrek bij Hertha BSC. Botafogo presenteerde Kalou met een fraai filmpje, waarin ook wat doelpunten van hem in Rotterdamse dienst voorbij komen. Kalou treft bij de club uit Rio de Janeiro onder anderen de Japanse spelmaker Keisuke Honda, oud-speler van VVV-Venlo.

De Ivoriaan speelde de afgelopen zes jaar in de Bundesliga. Dit seizoen raakte Kalou zijn basisplaats bij Hertha BSC kwijt. Hij probeerde in de winterstop al weg te komen, maar dat lukte toen niet. De 97-voudig international werd begin mei door de club geschorst, nadat hij een video online had gezet waaruit bleek dat hij zich niet bepaald hield aan de afgesproken coronarichtlijnen. Het was in de periode waarin in Duitsland nog werd gediscussieerd over mogelijke hervatting van de Bundesliga. De competitie is inmiddels uitgespeeld.