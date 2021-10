’AC Milan heeft Club Brugge-goudhaantje Noa Lang in het vizier’

Lang maakte vorige week zijn debuut voor Oranje en mocht maandag zelfs starten tegen Gibraltar. In die wedstrijd gaf hij een assist. De marktwaarde van de dribbelaar werd zo nog maar eens verhoogd.

Voor minder dan 30 miljoen euro wordt er niet gepraat bij Club Brugge, maar die transferprijs is allicht geen punt voor de Italiaanse topclub. Concreet is de interesse nog niet: er werd door Milan nog geen formeel voorstel geformuleerd aan club of de speler, maar dat volgt allicht op termijn.

Zelf heeft Lang op zich geen haast om te vertrekken in Brugge. Hij kan er dit seizoen voor zijn tweede landstitel spelen en ook overwinteren in Europa is nog reëel. Daarom lijkt de kans groter dat hij pas volgende zomer vertrekt.

Bron: Het Nieuwsblad