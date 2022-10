Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Topper Ajax - PSV onder leiding van scheidsrechter Makkelie

18.29 uur: De topper in de Eredivisie tussen Ajax en PSV staat zondag onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Pol van Boekel is door de KNVB aangewezen als VAR.

De 39-jarige Makkelie floot vorig jaar ook de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren wonnen die wedstrijd, in Rotterdam, met 2-1. Deze zomer had Dennis Higler de leiding bij de wedstrijd tussen de twee clubs in de Johan Cruijff Schaal. Toen werd het 5-3 voor PSV.

Het duel tussen koploper Ajax en nummer 2 PSV begint zondag om 16.45 uur. Het gat tussen de twee topclubs bedraagt 1 punt, al heeft PSV wel een wedstrijd meer gespeeld.

ATP gaat zich ook bezighouden met Davis Cup

15.34 uur: Tennisbond ATP gaat zich nadrukkelijk bezighouden met de Davis Cup, het belangrijkste landentoernooi van de sport. De bond is een samenwerking aangegaan met de internationale tennisfederatie ITF en promotor Kosmos Tennis.

Het landentoernooi werd tot op heden los van de ATP georganiseerd. Mede op initiatief van Kosmos Tennis werd het toernooi de afgelopen jaren flink hervormd, onder meer om een te drukke speelkalender te voorkomen. Zo werd onder meer afgestapt van het best-of-five-format, waar de Davis Cup om bekendstond en de weekeinden met drie speeldagen. Mede als gevolg van de hervormingen meden veel tennissers van naam het landentoernooi de afgelopen jaren, wat de populariteit niet ten goede kwam.

„De Davis Cup heeft een ongelooflijk rijke geschiedenis en we zijn verheugd om het evenement vanaf 2023 vooruit te stuwen met deze samenwerking”, zei ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi.

Dit jaar wordt het eindtoernooi van de Daviscup eind november gespeeld, na het einde van het reguliere ATP-seizoen. Veel spelers klaagden over de volle kalender, omdat ze bij deelname aan de Daviscup Finals weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Vanaf 2023 krijgt de Daviscup een plek op de ATP-kalender, waardoor spelers het landentoernooi makkelijker kunnen inpassen in hun schema. Tevens gaat de ATP zich nadrukkelijk bemoeien met de promotie van het toernooi.

Bosnië stelt oefenduel met Rusland uit na kritiek voetballers

15.33 uur: De voetbalbond van Bosnië-Herzegovina heeft onder druk van spelers en officials de aangekondigde oefeninterland tegen Rusland tot nader order uitgesteld. De twee landen zouden over drie weken tegen elkaar spelen in Sint-Petersburg.

Het duel stond gepland voor 19 november, een dag voor de start van het WK voetbal. Bosnië heeft zich niet geplaatst voor het eindtoernooi in Qatar, terwijl Rusland verbannen is van internationale competities vanwege de militaire inval in Oekraïne.

Bosnische topvoetballers als Internazionale-spits Edin Dzeko en voormalig Juventus-middenvelder Miralem Pjanic hadden zich uitgesproken tegen het doorgaan van de wedstrijd.

Lukaku drie weken voor WK weer geblesseerd

12:09 uur België heeft in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar slecht nieuws gekregen. Aanvaller Romelu Lukaku kampt met een dijbeenblessure, zo laat zijn Italiaanse club Internazionale weten.

Inter meldt dat Lukaku maandagochtend onderzoeken heeft ondergaan, waaruit blijkt dat hij een kwetsuur heeft in zijn linkerhamstring. De spits ondergaat deze week meer tests.

De blessure is een domper voor Lukaku. De Belgische topscorer aller tijden is net terug van een bovenbeenblessure die hem sinds eind augustus aan de kant hield. Hij viel zaterdag halverwege de tweede helft in tijdens de met 3-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sampdoria.

Lukaku is een belangrijke schakel in het Belgische elftal, waarvoor hij 68 treffers in 102 interlands heeft gemaakt. Het WK in Qatar start op 20 november, drie dagen later spelen de ’Rode Duivels’ hun eerste wedstrijd tegen Canada.

Nieuwe tegenvaller voor Pogba in aanloop naar WK voetbal

11:23 uur Paul Pogba heeft een nieuwe tegenvaller moeten incasseren in zijn poging om op tijd fit te worden voor het WK voetbal. De middenvelder van Juventus zou volgens Italiaanse media een dijbeenblessure hebben opgelopen. De 29-jarige Pogba zou last hebben van spiervermoeidheid, wat hem mogelijk tien dagen aan de kant houdt.

Pogba heeft dit seizoen nog niet gespeeld voor Juventus vanwege een knieblessure, opgelopen in de voorbereiding. De middenvelder, die afgelopen zomer terugkeerde in Turijn na zes jaar bij Manchester United, keerde recentelijk terug op het trainingsveld om toe te werken naar zijn officiële rentree.

Trainer Massimiliano Allegri zei afgelopen week niet te verwachten dat Pogba voor de start van het WK, op 20 november, nog in actie komt voor Juventus. De Franse bondscoach Didier Deschamps maakt op 9 november zijn selectie bekend voor het toernooi in Qatar. Titelverdediger Frankrijk speelt zijn eerste wedstrijd tegen Australië op 22 november.

Chiellini en Bale met Los Angeles FC naar finale MLS

08:13 uur Giorgio Chiellini en Gareth Bale kunnen in hun eerste seizoen in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS direct de landstitel veroveren. Chiellini en Bale bereikten met hun club Los Angeles FC de finale van de play-offs, waarin Philadelphia Union zaterdag de tegenstander is. De eindstrijd vindt plaats in het stadion van Los Angeles FC.

De Italiaanse verdediger Chiellini (38) besloot afgelopen zomer Juventus te verlaten en op avontuur te gaan in de Verenigde Staten. Aanvaller Bale (33) verruilde Real Madrid in de zomer voor Los Angeles FC. De Welshman bleef in de halve finale van de play-offs tegen Austin FC op de bank zitten. Chiellini werd in de rust gewisseld, bij een voorsprong van 1-0. In de tweede helft liep de ploeg van de Amerikaanse trainer Steven Cherundolo uit naar 3-0.

Philadelphia Union versloeg titelverdediger New York City FC met 3-1. Philadelphia Union was in de reguliere competitie bovenaan geëindigd in de Eastern Conference, Los Angeles FC in de Western Conference. Voor beide ploegen is het de eerste keer dat ze in de finale om de MLS Cup staan.

LA Lakers behalen na vijf nederlagen eerste zege

07:37 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben na vijf nederlagen dan eindelijk hun eerste zege van dit seizoen geboekt in de NBA. Onder aanvoering van LeBron James waren de Lakers met 121-110 te sterk voor Denver Nuggets. De 37-jarige Amerikaan gooide 26 punten bij elkaar.

Anthony Davis speelde met 23 punten en 15 rebounds ook een belangrijke rol. „We hadden deze zege nodig”, zei Davis. „Nu de eerste overwinning binnen is, moeten we proberen in een ritme te komen.” Bij Denver Nuggets, dat dit seizoen al vier wedstrijden had gewonnen, kwam Nikola Jokic tot 23 punten en 14 rebounds.

Kampioen Golden State Warriors beleeft net als de Lakers een moeizame seizoensstart. Ondanks 32 punten van Stephen Curry gingen de Warriors met 128-114 onderuit bij Detroit Pistons. Dat betekende al de vierde nederlaag. Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 44 punten naar een zege op Orlando Magic: 114-105, Donovan Mitchell had met 38 punten een belangrijk aandeel in de winst van Cleveland Cavaliers op New York Knicks (121-108). De Cavaliers staan met vijf overwinningen tegenover één nederlaag op de tweede plaats in het oosten achter het nog ongeslagen Milwaukee Bucks (5-0).