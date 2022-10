AS Roma slaat in slotfase toe tegen Hellas Verona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

AS Roma slaat in slotfase toe bij Hellas Verona

20.39 uur: AS Roma heeft in de Italiaanse competitie gewonnen bij Hellas Verona. De formatie van trainer José Mourinho sloeg pas toe in de slotfase met twee doelpunten, hoewel het vanaf de 36e minuut met een man meer speelde: 1-3. AS Roma klom door de zege naar de vierde plaats in de Serie A.

Na bijna een half uur zette Pawel Dawidowicz Hellas Verona op voorsprong. Lang duurde het feest vervolgens niet voor de Pool, want enkele minuten later kreeg hij de rode kaart. In de extra tijd van de eerste helft kwam AS Roma langszij, dankzij een doelpunt van Nicolò Zaniolo.

Pas in de 88e minuut kwamen de Romeinen op voorsprong. Cristian Volpato zette zijn elftal op 1-2. Daarna scoorde ook Stephan El Shaarawy nog.

Rick Karsdorp stond in de basis bij AS Roma.

Schmidt heeft uitzicht op tweede WK-meerkampfinale uit loopbaan

20.04 uur: Ook Casimir Schmidt heeft bij de WK turnen in Liverpool uitzicht op een finaleplek: de tweede WK-meerkampfinale uit zijn loopbaan. Met 82,565 punten staat hij na vier van de in totaal zes subdivisies voorlopig achtste in het klassement. De beste 24 turners, met een maximum van twee per land, gaan door naar de eindstrijd.

„Ik heb mezelf een mooi verjaardagscadeau gegeven”, zei Schmidt, die maandag 27 werd. „Mijn doel was het halen van de meerkampfinale, maar ik moest natuurlijk eerst foutloos turnen en heel blijven. Ik ben allang blij dat die stress nu even weg is.”

Voor Schmidt gold de WK in Liverpool als een terugkeer op het internationale podium. Na een enkeloperatie in juni miste hij de EK in augustus en door de ingreep aan zijn linkerenkel werd de weg naar de WK een race tegen de klok. „Dat ik hier stond was al mooi. Als je dan voor het eerst in lange tijd weer op zo’n toernooi staat zijn er altijd weer die zenuwen. Ik wilde de meerkamp echt wel halen.”

„Maar mijn enkel is ook nog niet 100 procent. Daar zit ik ook mee in mijn hoofd. Zo van ’oei, als hij het maar houdt’. Gelukkig liep het allemaal goed. Aan het einde kwam er daarom wel wat los”, zei hij.

Schmidt behaalde in 2013 voor de eerste en de laatste keer de WK-meerkampfinale. „Volgens mij heb ik maar twee keer echt meerkamp geturnd op een WK. Ik sloeg rekstok vaak over, omdat we daar onder meer Epke Zonderland en Bart Deurloo hadden die sterke scores neer konden zetten. Daardoor deed ik vaak een vijfkamp. Dat ik nu weer meerkamp mag doen en zoiets neerzet is echt mooi.”

Op zijn achtste WK keek hij bovendien ook verder dan zijn individuele prestatie. Met de Nederlandse ploeg staat Schmidt na vier van de zes subdivisies voorlopig tiende in het landenklassement. Loran de Munck heeft bovendien zicht op de voltigefinale. „Ik denk dat we met een goede teamprestatie en waarschijnlijk een voltige- en een meerkampfinale hebben laten zien dat we erbij horen. Voor een paar jongens was het bovendien pas hun eerste of tweede WK. Deze prestatie toont onze potentie als team. De komende tijd moeten we kneiterhard doortrainen. Er kunnen nog veel mooie dingen gebeuren.”

In Liverpool wordt omstreeks 23.50 uur bekend waar de Nederlandse turners eindigen in het klassement, als alle deelnemers aan de beurt zijn geweest.

De Munck op koers voor finaleplek bij WK turnen

19.05 uur: Turner Loran de Munck ligt bij de WK turnen in Liverpool op koers voor een finaleplaats. De Munck zette in vier van de in totaal zes subdivisies een score van 14,833 punten neer op het onderdeel voltige. Daarmee staat hij voorlopig vierde in het klassement, dat wordt aangevoerd door Rhys McClenaghan uit Ierland (15,233). De Munck greep in augustus nog EK-zilver op voltige.

De Nederlandse ploeg, die naast De Munck verder bestaat uit Casimir Schmidt, Jordi Hagenaar, Martijn de Veer en Jermain Grünberg, turnde in totaal 242,060 punten bij elkaar. Daarmee staat Nederland na vier van de zes subdivisies op de tiende plek in het landenklassement. Japan staat daarin eerste (260,695).

Schmidt heeft met 82,565 punten uitzicht op een finaleplaats in de meerkamp. In de meerkamp gaat de Japanner Wataru Tanigawa voorlopig aan de leiding (84,731)

Pas omstreeks 23.50 uur Nederlandse tijd, als alle deelnemers aan de beurt zijn geweest, wordt duidelijk wat de prestaties van de Nederlandse turners waard zijn. De doelstelling van de ploeg van waarnemend bondscoach Dirk van Meldert is een plek bij de beste achttien landenteams.

„We hebben goed standgehouden vandaag. Ik schat dat een veertiende plek haalbaar gaat zijn”, zei Van Meldert. „Daarnaast verwacht ik een voltigefinale en een meerkampfinale. De doelstelling was top 18 en één finale, dus als er nu geen rare dingen meer gebeuren, hebben we dat zeker gehaald.”

In Liverpool plaatsen de beste acht teams zich voor de landenfinale. De beste 24 turners in de meerkamp stromen door naar de meerkampfinale. Voor de toestelfinales komen de beste acht in aanmerking. Voor alle finales geldt dat maximaal twee turners per land in actie mogen komen.

„Als ik nu vierde sta dan mag ik wel geloven in een finaleplaats”, zei De Munck, die op de WK van vorig jaar nipt de finale misliep. „Ik durf het nog niet met zekerheid te zeggen, want ik weet uit mijn hoofd even niet wie er allemaal nog moeten turnen. We gaan rustig afwachten. Ik heb in ieder geval genoten en heb een goed gevoel.”

De Munck, die in augustus nog EK-zilver greep, was kritisch over zijn eigen optreden. „Het liep niet helemaal vlekkeloos”, zei hij. „Het begin was stabiel, bijna zonder aftrek. Tot ik bij de stöckli’s, de kwart draaien op één voltigebeugel, kwam. Het voelde een beetje gehoekt en qua vormvastigheid was het niet helemaal zoals ik gewend ben.”

Daarna had De Munck het naar eigen zeggen ’zwaarder dan normaal’. „Het middenstuk ging gelukkig wel heel goed. Richting het einde van de oefening was het vervolgens nog wel even strijden. Ik zat er op het laatst echt even niet meer lekker in. Misschien door het energieverlies van die stöckli’s. Maar in mijn hoofd dacht ik: ik moet het goed afmaken. Dat heb ik gedaan.”

Voorafgaand aan zijn optreden in de vierde subdivisie had de turner van PAX Haarlemmermeer getracht zo min mogelijk scores te bekijken uit de eerdere subdivisies. „Maar ik had stiekem het tabblad al openstaan”, lacht hij. „Toen ben ik eerst de namen gaan bekijken met de scores afgedekt. Dat waren namen die ik had verwacht. Maar het deed niet veel met me, ik moest gewoon mijn eigen ding doen. Dat is gelukt.”

Belgische voetbalclubs Oostende en Seraing ontslaan trainer

18.54 uur: De Belgische voetbalclubs KV Oostende en Seraing hebben hun hoofdtrainer ontslagen. Het gaat om respectievelijk de Belgen Yves Vanderhaeghe (52) en José Jeunechamps (55).

Oostende staat na vijftien speelronden veertiende met 14 punten, Seraing zeventiende met 11 punten.

Recent werd bij KV Mechelen al de Nederlander Danny Buijs ontslagen. Ook met trainers Edward Still (Charleroi), Bernd Storck (Eupen), Karim Belhocine (Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge) en Felice Mazzu (Anderlecht) werd de samenwerking dit seizoen al verbroken door een club uit de hoogste klasse.

Pioli tekent tot 2025 bij AC Milan

18.52 uur: Coach Stefano Pioli heeft een nieuw contract getekend bij AC Milan. De nieuwe verbintenis loopt tot medio 2025, zo meldde de Italiaanse topclub maandag. De huidige overeenkomst met de trainer liep aan het einde van dit seizoen af.

Sinds oktober 2019 is Pioli in dienst bij Milan. Hij werd afgelopen seizoen kampioen met de club. „We zijn bijzonder verheugd dat hij aan ons verbonden blijft”, aldus AC Milan in een verklaring.

Topper Ajax - PSV onder leiding van scheidsrechter Makkelie

18.29 uur: De topper in de Eredivisie tussen Ajax en PSV staat zondag onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Pol van Boekel is door de KNVB aangewezen als VAR.

De 39-jarige Makkelie floot vorig jaar ook de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren wonnen die wedstrijd, in Rotterdam, met 2-1. Deze zomer had Dennis Higler de leiding bij de wedstrijd tussen de twee clubs in de Johan Cruijff Schaal. Toen werd het 5-3 voor PSV.

Het duel tussen koploper Ajax en nummer 2 PSV begint zondag om 16.45 uur. Het gat tussen de twee topclubs bedraagt 1 punt, al heeft PSV wel een wedstrijd meer gespeeld.

ATP gaat zich ook bezighouden met Davis Cup

15.34 uur: Tennisbond ATP gaat zich nadrukkelijk bezighouden met de Davis Cup, het belangrijkste landentoernooi van de sport. De bond is een samenwerking aangegaan met de internationale tennisfederatie ITF en promotor Kosmos Tennis.

Het landentoernooi werd tot op heden los van de ATP georganiseerd. Mede op initiatief van Kosmos Tennis werd het toernooi de afgelopen jaren flink hervormd, onder meer om een te drukke speelkalender te voorkomen. Zo werd onder meer afgestapt van het best-of-five-format, waar de Davis Cup om bekendstond en de weekeinden met drie speeldagen. Mede als gevolg van de hervormingen meden veel tennissers van naam het landentoernooi de afgelopen jaren, wat de populariteit niet ten goede kwam.

„De Davis Cup heeft een ongelooflijk rijke geschiedenis en we zijn verheugd om het evenement vanaf 2023 vooruit te stuwen met deze samenwerking”, zei ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi.

Dit jaar wordt het eindtoernooi van de Daviscup eind november gespeeld, na het einde van het reguliere ATP-seizoen. Veel spelers klaagden over de volle kalender, omdat ze bij deelname aan de Daviscup Finals weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Vanaf 2023 krijgt de Daviscup een plek op de ATP-kalender, waardoor spelers het landentoernooi makkelijker kunnen inpassen in hun schema. Tevens gaat de ATP zich nadrukkelijk bemoeien met de promotie van het toernooi.

Bosnië stelt oefenduel met Rusland uit na kritiek voetballers

15.33 uur: De voetbalbond van Bosnië-Herzegovina heeft onder druk van spelers en officials de aangekondigde oefeninterland tegen Rusland tot nader order uitgesteld. De twee landen zouden over drie weken tegen elkaar spelen in Sint-Petersburg.

Het duel stond gepland voor 19 november, een dag voor de start van het WK voetbal. Bosnië heeft zich niet geplaatst voor het eindtoernooi in Qatar, terwijl Rusland verbannen is van internationale competities vanwege de militaire inval in Oekraïne.

Bosnische topvoetballers als Internazionale-spits Edin Dzeko en voormalig Juventus-middenvelder Miralem Pjanic hadden zich uitgesproken tegen het doorgaan van de wedstrijd.

Lukaku drie weken voor WK weer geblesseerd

12:09 uur België heeft in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar slecht nieuws gekregen. Aanvaller Romelu Lukaku kampt met een dijbeenblessure, zo laat zijn Italiaanse club Internazionale weten.

Inter meldt dat Lukaku maandagochtend onderzoeken heeft ondergaan, waaruit blijkt dat hij een kwetsuur heeft in zijn linkerhamstring. De spits ondergaat deze week meer tests.

De blessure is een domper voor Lukaku. De Belgische topscorer aller tijden is net terug van een bovenbeenblessure die hem sinds eind augustus aan de kant hield. Hij viel zaterdag halverwege de tweede helft in tijdens de met 3-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sampdoria.

Lukaku is een belangrijke schakel in het Belgische elftal, waarvoor hij 68 treffers in 102 interlands heeft gemaakt. Het WK in Qatar start op 20 november, drie dagen later spelen de ’Rode Duivels’ hun eerste wedstrijd tegen Canada.

Nieuwe tegenvaller voor Pogba in aanloop naar WK voetbal

11:23 uur Paul Pogba heeft een nieuwe tegenvaller moeten incasseren in zijn poging om op tijd fit te worden voor het WK voetbal. De middenvelder van Juventus zou volgens Italiaanse media een dijbeenblessure hebben opgelopen. De 29-jarige Pogba zou last hebben van spiervermoeidheid, wat hem mogelijk tien dagen aan de kant houdt.

Pogba heeft dit seizoen nog niet gespeeld voor Juventus vanwege een knieblessure, opgelopen in de voorbereiding. De middenvelder, die afgelopen zomer terugkeerde in Turijn na zes jaar bij Manchester United, keerde recentelijk terug op het trainingsveld om toe te werken naar zijn officiële rentree.

Trainer Massimiliano Allegri zei afgelopen week niet te verwachten dat Pogba voor de start van het WK, op 20 november, nog in actie komt voor Juventus. De Franse bondscoach Didier Deschamps maakt op 9 november zijn selectie bekend voor het toernooi in Qatar. Titelverdediger Frankrijk speelt zijn eerste wedstrijd tegen Australië op 22 november.

Chiellini en Bale met Los Angeles FC naar finale MLS

08:13 uur Giorgio Chiellini en Gareth Bale kunnen in hun eerste seizoen in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS direct de landstitel veroveren. Chiellini en Bale bereikten met hun club Los Angeles FC de finale van de play-offs, waarin Philadelphia Union zaterdag de tegenstander is. De eindstrijd vindt plaats in het stadion van Los Angeles FC.

De Italiaanse verdediger Chiellini (38) besloot afgelopen zomer Juventus te verlaten en op avontuur te gaan in de Verenigde Staten. Aanvaller Bale (33) verruilde Real Madrid in de zomer voor Los Angeles FC. De Welshman bleef in de halve finale van de play-offs tegen Austin FC op de bank zitten. Chiellini werd in de rust gewisseld, bij een voorsprong van 1-0. In de tweede helft liep de ploeg van de Amerikaanse trainer Steven Cherundolo uit naar 3-0.

Philadelphia Union versloeg titelverdediger New York City FC met 3-1. Philadelphia Union was in de reguliere competitie bovenaan geëindigd in de Eastern Conference, Los Angeles FC in de Western Conference. Voor beide ploegen is het de eerste keer dat ze in de finale om de MLS Cup staan.

LA Lakers behalen na vijf nederlagen eerste zege

07:37 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben na vijf nederlagen dan eindelijk hun eerste zege van dit seizoen geboekt in de NBA. Onder aanvoering van LeBron James waren de Lakers met 121-110 te sterk voor Denver Nuggets. De 37-jarige Amerikaan gooide 26 punten bij elkaar.

Anthony Davis speelde met 23 punten en 15 rebounds ook een belangrijke rol. „We hadden deze zege nodig”, zei Davis. „Nu de eerste overwinning binnen is, moeten we proberen in een ritme te komen.” Bij Denver Nuggets, dat dit seizoen al vier wedstrijden had gewonnen, kwam Nikola Jokic tot 23 punten en 14 rebounds.

Kampioen Golden State Warriors beleeft net als de Lakers een moeizame seizoensstart. Ondanks 32 punten van Stephen Curry gingen de Warriors met 128-114 onderuit bij Detroit Pistons. Dat betekende al de vierde nederlaag. Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 44 punten naar een zege op Orlando Magic: 114-105, Donovan Mitchell had met 38 punten een belangrijk aandeel in de winst van Cleveland Cavaliers op New York Knicks (121-108). De Cavaliers staan met vijf overwinningen tegenover één nederlaag op de tweede plaats in het oosten achter het nog ongeslagen Milwaukee Bucks (5-0).