Chiellini en Bale met Los Angeles FC naar finale MLS

08:13 uur Giorgio Chiellini en Gareth Bale kunnen in hun eerste seizoen in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS direct de landstitel veroveren. Chiellini en Bale bereikten met hun club Los Angeles FC de finale van de play-offs, waarin Philadelphia Union zaterdag de tegenstander is. De eindstrijd vindt plaats in het stadion van Los Angeles FC.

De Italiaanse verdediger Chiellini (38) besloot afgelopen zomer Juventus te verlaten en op avontuur te gaan in de Verenigde Staten. Aanvaller Bale (33) verruilde Real Madrid in de zomer voor Los Angeles FC. De Welshman bleef in de halve finale van de play-offs tegen Austin FC op de bank zitten. Chiellini werd in de rust gewisseld, bij een voorsprong van 1-0. In de tweede helft liep de ploeg van de Amerikaanse trainer Steven Cherundolo uit naar 3-0.

Philadelphia Union versloeg titelverdediger New York City FC met 3-1. Philadelphia Union was in de reguliere competitie bovenaan geëindigd in de Eastern Conference, Los Angeles FC in de Western Conference. Voor beide ploegen is het de eerste keer dat ze in de finale om de MLS Cup staan.

LA Lakers behalen na vijf nederlagen eerste zege

07:37 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben na vijf nederlagen dan eindelijk hun eerste zege van dit seizoen geboekt in de NBA. Onder aanvoering van LeBron James waren de Lakers met 121-110 te sterk voor Denver Nuggets. De 37-jarige Amerikaan gooide 26 punten bij elkaar.

Anthony Davis speelde met 23 punten en 15 rebounds ook een belangrijke rol. „We hadden deze zege nodig”, zei Davis. „Nu de eerste overwinning binnen is, moeten we proberen in een ritme te komen.” Bij Denver Nuggets, dat dit seizoen al vier wedstrijden had gewonnen, kwam Nikola Jokic tot 23 punten en 14 rebounds.

Kampioen Golden State Warriors beleeft net als de Lakers een moeizame seizoensstart. Ondanks 32 punten van Stephen Curry gingen de Warriors met 128-114 onderuit bij Detroit Pistons. Dat betekende al de vierde nederlaag. Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 44 punten naar een zege op Orlando Magic: 114-105, Donovan Mitchell had met 38 punten een belangrijk aandeel in de winst van Cleveland Cavaliers op New York Knicks (121-108). De Cavaliers staan met vijf overwinningen tegenover één nederlaag op de tweede plaats in het oosten achter het nog ongeslagen Milwaukee Bucks (5-0).