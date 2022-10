Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

LA Lakers behalen na vijf nederlagen eerste zege

07:37 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben na vijf nederlagen dan eindelijk hun eerste zege van dit seizoen geboekt in de NBA. Onder aanvoering van LeBron James waren de Lakers met 121-110 te sterk voor Denver Nuggets. De 37-jarige Amerikaan gooide 26 punten bij elkaar.

Anthony Davis speelde met 23 punten en 15 rebounds ook een belangrijke rol. „We hadden deze zege nodig”, zei Davis. „Nu de eerste overwinning binnen is, moeten we proberen in een ritme te komen.” Bij Denver Nuggets, dat dit seizoen al vier wedstrijden had gewonnen, kwam Nikola Jokic tot 23 punten en 14 rebounds.

Kampioen Golden State Warriors beleeft net als de Lakers een moeizame seizoensstart. Ondanks 32 punten van Stephen Curry gingen de Warriors met 128-114 onderuit bij Detroit Pistons. Dat betekende al de vierde nederlaag. Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 44 punten naar een zege op Orlando Magic: 114-105, Donovan Mitchell had met 38 punten een belangrijk aandeel in de winst van Cleveland Cavaliers op New York Knicks (121-108). De Cavaliers staan met vijf overwinningen tegenover één nederlaag op de tweede plaats in het oosten achter het nog ongeslagen Milwaukee Bucks (5-0).