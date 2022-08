PSV in Schotland met de schrik vrij na enorme blunder keeper Benítez

Trainer Ruud van Nistelrooy besloot Guus Til - die de laatste paar wedstrijden vooral veel balverlies leed - buiten de basis te laten. De oefenmeester koos voor Erick Gutierrez op het middenveld erbij. De Mexicaan viel al meerdere keren sterk in. Daarnaast startte André Ramalho voor het eerst sinds lange tijd weer terug in de basis. Jordan Teze verhuisde hierdoor naar rechtsback. Ook Ismael Saibari mocht weer op de rechtsbuiten-positie beginnen.

Met 50.000 uitzinnige Rangers-fans op Ibrox en ouderwets Schots weer (regen) wilde de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst direct volle bak stormen richting het doel van PSV-sluitpost Walter Benítez, maar dat lieten de Eindhovenaren in de beginfase niet echt gebeuren. Een Rangers-offensief bleef vooralsnog uit.

Trainers Giovanni van Bronckhorst en Ruud van Nistelrooy begroeten elkaar voor de wedstrijd.

Geen stormloop Rangers

Sterker nog: na iets meer dan 3 minuten was er de eerste grote kans voor PSV. Vanaf rechts van Joey Veerman kwam de voorzet en Luuk de Jong had de bal vanuit de lucht voor het inlopen, maar hij schoot de bal over. De Eindhovense ploeg bleef rustig aan de bal en kwam de eerste twintig minuten niet in de problemen. Het Schotse kick and rush van weleer had Van Bronckhorst er overigens ook uitgekregen, want lange ballen werden er nauwelijks gespeeld. Dat is toch weleens anders geweest op Ibrox. Toch viel er alleen een schotje van Malik Tillman te noteren.

Het werd daarna ook iets benauwder voor PSV, met Rangers wat meer in de aanval. In de 27e minuut werd er hands geclaimd door de Schotten binnen de 16 meter, maar Daniele Orsato wilde er niets van weten. En dat, terwijl Teze wel degelijk de bal tegen de arm kreeg na een kopbal van heel dichtbij. De VAR zag er geen strafschop in.

Twee goals in korte tijd

In de 37e minuut werd het dan toch wel 0-1. Een corner van PSV werd matig weggewerkt, recht op Ibrahim Sangaré af. De middenvelder stond helemaal vrij en mikte met zijn linkerbeen de bal in de goal: 0-1.

Ibrahim Sangaré zet PSV op voorsprong.

Lang konden Van Nistelrooy en co hier niet van genieten. Een actie van vedette en rechtsback James Tavernier belandde voor de voeten van Antonio Colak: 1-1 in de 40e minuut, bij eigenlijk de eerste echte kans voor Rangers. Ibrox ontplofte op dat moment.

Antonio Colak laat Ibrox onploffen.

Vlak na rust mocht Colak vuren, maar Benítez pakte de inzet. Twee minuten later prikte Saibari de 1-2 binnen, maar zijn punter ging er net niet in. Tussendoor hadden Armando Obispo en Connor Goldson geel gepakt. Saibari mocht weer uithalen vanaf de rand van de zestienmeter, maar hij knalde over. PSV leek ook het eerste kwartier van de tweede helft onder controle te hebben. Sterker nog, de ploeg uit Eindhoven had de overhand en had vooral via Saibari de tweede goal moeten maken.

Dat gebeurde niet en aan de andere kant viel de treffer wel. In de 70e minuut legde Tom Lawrence van ver aan voor een vrije trap. Zijn inzet was niet geweldig, maar de nieuwe PSV-doelman Benítez liet de bal knullig los en zag de bal tergend langzaam over de lijn rollen: 2-1.

Van Nistelrooy kreeg met zijn elftal wel waar het recht op had. Obispo torende boven iedereen uit bij een corner in de 78e minuut: 2-2. Vijf minuten later leek Philipp Max de 2-3 zelfs te maken, maar sluitpost Jon Mclaughlin redde.

Tot meer kansen leidde het spannende duel niet. Met 2-2 gaan beide teams een spannende strijd in Eindhoven tegemoet volgende week.

