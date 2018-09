Ook FC Utrecht met nieuweling

Trainer Jean-Paul de Jong neemt middenvelder Mateusz Klich direct op in zijn selectie. "Hij is fit en staat er fysiek goed op", aldus De Jong. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de Pool in de basis zal beginnen. Waarschijnlijk start hij op de bank.

Over de inzetbaarheid van Sander van de Streek is De Jong optimistisch gestemd. De aanvaller viel tegen AZ uit met een knieblessure. "Maar die blessure valt mee. Hij heeft een vleeswond en een kneuzing."

Na de middagtraining van dinsdag wordt beslist of Van de Streek bij de selectie zit. De al langer geblesseerden, Simon Makienok en Jean-Christophe Bahebeck, ontbreken in ieder geval tegen Feyenoord. Anouar Kali en Patrick Joosten trainen weer volledig mee, maar voor het tweetal komt het treffen, dat om 20.00 uur aanvangt, nog te vroeg.